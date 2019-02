Fussball Jahn Regensburg verliert Verfolgerduell: 0:2 gegen Kiel Der SSV Jahn Regensburg hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze der 2.

Mail an die Redaktion Kiels Alexander Mühling (l) und Regensburgs Albion Vrenezi kämpfen um den Ball. Foto: Daniel Bockwoldt

Kiel.Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer unterlag am Sonntag im Verfolgerduell bei Holstein Kiel mit 0:2 (0:1) und liegt vorerst fünf Punkte hinter Relegationsrang drei. Kingsley Schindler (12.) erzielte vor 8265 Zuschauern die Führung nach einem mustergültigen Konter über Johannes van den Bergh und Winter-Zugang László Bénes. Stefan Thesker (82.) sorgte per Kopf in der Schlussphase für den Endstand. Die Regensburger kassierten nach zwei Siegen nacheinander wieder eine Niederlage und rangieren an neunter Stelle.