2. Bundesliga Jahn Regensburg verpflichtet Angreifer Owusu bis 2024

Der SSV Jahn Regensburg hat kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitung einen Offensivspieler verpflichtet. Prince Osei Owusu (25) läuft in der neuen Saison für den Jahn auf, wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte. Der Angreifer kommt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue. Owusu hat bei den Oberpfälzern einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

dpa