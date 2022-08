Fußball Jahn Regensburg will „Gier behalten“: Ohne Günther

Der SSV Jahn Regensburg will sich auf seinem starken Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga mit sieben Punkten aus drei Spielen nicht ausruhen. „Wir müssen die Gier behalten. Wenn man 0,01 Prozent nachlässt, kann es auch schnell in die andere Richtung gehen. Ich spüre nicht, dass sich die Mannschaft ausruht“, berichtete Jahn-Coach Mersad Selimbegovic vor dem Spiel bei Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr).

dpa