2. Regensburg Jahn Regensburg zwei Spiele ohne gesperrten Breitkreuz Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg muss in den kommenden zwei Spielen auf Innenverteidiger Steve Breitkreuz verzichten. Wie der Club aus der Oberpfalz am Mittwoch mitteilte, wurde der 30-Jährige vom Deutschen Fußball-Bund wegen „rohen Spiels gegen den Gegner“ für zwei Meisterschaftspartien gesperrt.

dpa

Mail an die Redaktion Steve Breitkreuz von Regensburg (r) und Florian Pick von Ingolstadt kämpfen um den Ball. Foto: Armin Weigel/Armin Weigel/dpa/Archivbild

Regensburg.Breitkreuz hatte am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel des Jahn bei Tabellenführer SC Paderborn (0:3) die Rote Karte gesehen. Damit fehlt er im Heimspiel gegen den FC St. Pauli an diesem Sonntag sowie Anfang Oktober beim Auswärtsspiel in Magdeburg.