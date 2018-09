Internet

Jan Böhmermann spricht bei Start-up-Festival Bits & Pretzels

TV-Entertainer Jan Böhmermann („Neo Magazin Royale“) wird am Sonntag (17.20 Uhr) als Redner beim beginnenden Gründer-Festival Bits & Pretzels erwartet. Der 37-Jährige tritt damit quasi in die Fußstapfen von Stefan Raab („TV Total“), der im vergangenen Jahr bei dem Event in München über seine Karriere-Anfänge gesprochen hatte. Die Eröffnungsrede hält die Gründerin der #MeToo-Bewegung, Tarana Burke (11.15 Uhr). Burke hatte diese vor zehn Jahren begonnen, um auf sexuelle Gewalt aufmerksam zu machen.