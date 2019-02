Show Jan Hartmann hüpft aufs Tanzparkett Der Schauspieler aus dem oberpfälzischen Sinzing ist ab März bei der RTL-Show „Let’s Dance“ am Start.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Jan Hartmann – hier im Bild mit seiner Frau Julia – wagt sich jetzt bei der Tanz-Show „Let’s Dance“ an eine neue Herausforderung. Foto: Patrick Seeger/dpa

Sinzing.Die nächsten Kandidaten der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ stehen fest: Auch der Schauspieler Jan Hartmann, der im oberpfälzischen Sinzing (Lkr. Regensburg) lebt, ist nach Senderangaben ab März mit am Start. Hartmann wurde durch seine Rollen in Serien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Lifelines“ bekannt. Nun tanzt sich der 38-Jährige für eine neue Herausforderung warm. Im Wettkampf sind Rhythmusgefühl, Kondition und Körperbeherrschung gefragt. „Leute, ich hab richtig Puls. Ich war bis jetzt eher der James Last unter den Turniertänzern“, kommentierte Hartmann auf Instagram seinen Einsatz. Es ist die nunmehr zwölfte Staffel der Show. RTL gab zeitgleich bekannt, dass auch die Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt mit von der Partie sein wird.

Hartmann gehört zu den prominenten Bürgern in Sinzing. Zuletzt war er am zweiten Weihnachtsfeiertag und am 1. Januar in der ZDF-Reihe „Kreuzfahrt ins Glück“ zu sehen. Er spielte den Hochzeitsplaner „Tom Cramer“. Der Schauspieler stammt ursprünglich aus Schleswig-Holstein. In Sinzing lebt er mit seiner Frau Julia, Sohn Nikolas und Tochter Emilia. Gemeinsam mit seiner Frau ist er auch als Blogger aktiv. Auf der Website echthartmann.com, auf Instagram und auf Facebook gibt das Paar Einblicke ins Familienleben.

