Leute Jan Josef Liefers für bayerischen Fernsehpreis nominiert Schauspieler Jan Josef Liefers (54) ist für den Bayerischen Fernsehpreis nominiert worden.

Der Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers lächelt. Foto: Oliver Berg/Archiv

München.Er spiele in der Komödie „Arthurs Gesetz“ in einer ruhigen Zartheit, die den Zuschauer lange nicht loslasse, teilte Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) am Mittwoch in München mit. In der Kategorie „bester Schauspieler“ seien zudem Murathan Muslu für seine Rolle in „Das deutsche Kind“ und Nicholas Ofczarek für „Der Pass“ nominiert.

Für den Preis „beste Schauspielerin“ gehen Anna Schudt („Aufbruch in die Freiheit“), Alwara Höfels („Keiner schiebt uns weg“) und Neshe Demir („Das deutsche Kind“) ins Rennen, wie es weiter hieß. Die Verleihung findet am 24. Mai in München statt und ist im BR-Fernsehen zu sehen.