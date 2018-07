Fussball Javi Martínez beim FC Bayern zurück auf dem Platz

Mail an die Redaktion Mittelfeldspieler des FC Bayern Javier Martínez. Foto: Guido Kirchner/Archiv

München.Javi Martínez ist einen Tag nach seiner leichten Verstauchung des Kniegelenks beim FC Bayern wieder auf den Rasen zurückgekehrt. „Heute wieder auf dem Platz“, teilten die Münchner am Mittwoch mit. Tags zuvor hatte der 29-jährige Spanier das Training vorzeitig beenden müssen. Eine Untersuchung bei dem Mittelfeldspieler ergab eine leichte Verstauchung des Kniegelenks. Am Mittwoch trug Martínez ein Tape am rechten Knie, wie ein Foto zeigte.