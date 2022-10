Kontrollen Jede vierte Baustelle hat erhebliche Sicherheitsmängel Bei unangekündigten Kontrollen auf Baustellen hat die Gewerbeaufsicht in Oberbayern zahlreiche fundamentale Mängel festgestellt. Insgesamt wurden 153 Baustellen überprüft, bei 39 mussten die Arbeiten wegen „Gefahren für Leib und Leben der Beschäftigten“ vorübergehend eingestellt werden, wie die Regierung von Oberbayern am Freitag mitteilte. Am häufigsten ging es dabei um Mängel bei der Absturzsicherung.

Mail an die Redaktion Kräne und Gerüste stehen auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses. Foto: Bernd Wüstneck/Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München.In einem Fall seien Dacharbeiten in einer Höhe von etwa zehn Metern ohne jegliche Absturzsicherung ausgeführt worden. Sie mussten umgehend eingestellt werden. Teilweise wurden auch selbstgebaute Holzleitern vorgefunden, die nicht dem Stand der Technik entsprachen.

Hintergrund der Kontrollen Mitte Oktober sei, dass es zuletzt mehrere schwere, in einigen Fällen sogar tödliche Unfälle gegeben habe, hieß es von der Bezirksregierung. Bei den Baustellen ging es meist um Hochbau. Dabei wurden insbesondere Gerüste Baugruben und Leitern inspiziert. Regierungspräsident Konrad Schober will sich nun an die Kammern und Innungen wenden, und sie bitten, „ihre Mitglieder an die Einhaltung der Schutzstandards zu erinnern“.