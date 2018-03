Puppen Jeder Politiker ein Gipskopf Marille Rüb aus Haselbach formt Figuren von lokalen und überregionalen Politgrößen. Die Bastlerin fertigt in Handarbeit.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Ein prüfender Blick: Der frühere Landshuter OB Hans Rampf ist Marille Rüb gut gelungen. Fotos: Bäumel-Schachtner

Haselbach.In einem großen Lehnstuhl sitzt sie da. Die brauen Locken toupiert, die großrahmige Brille auf der Nase, gewandet in ein schwarzes Kleid mit weißem Blazer und eine elegante Perlenkette um den Hals: Barbara Stamm. Doch die Landtagspräsidentin bewegt sich nicht. Das kann sie auch nicht, denn sie besteht ganz aus Gips, in unzähligen Arbeitsstunden geformt von einer Hobbykünstlerin, die seit einigen Jahren unermüdlich kleine und große Figuren aus der Politik und dem öffentlichen Leben erschafft: Marille Rüb. Nur die von ihr gefertigten Politgrößen dürfen freiwillig und ohne Konsequenzen „Gipsköpfe“ genannt werden.

Im Keller des Einfamilienhauses der Familie Rüb in Haselbach geht es kreativ zu. In der Werkstatt, die sich Marille Rüb dort eingerichtet hat, steht eine Figur mit schwarzer Anzugshose, aber nur mit halbem Oberkörper und ohne Kopf. Mit geschickter Hand streicht die Künstlerin Gipsbinden fest und formt so die Brust von einem, den in ihrem Heimatlandkreis Straubing-Bogen jeder kennt: Landtagsabgeordneten Hans Ritt. Denn der ist das nächste „Opfer“ der kreativen Rentnerin, die in ganz Bayern zu politischen Veranstaltungen fährt – aus Interesse, aber auch, um zu sehen, wen sie noch „gipsen“ könnte.

Im Raum nebenan haben diejenigen Platz gefunden, die schon fertig sind. Im Lehnstuhl thront eben Barbara Stamm, in Lebensgröße steht, mit einem Mikrofon in der Hand, der Singende Wirt Stefan Dietl da und sieht zum Verwechseln echt aus. Daneben wirft sich Hans Rampf in Pose, der langjährige Landshuter OB, von denen, die den Lokalpolitiker kennen, ist er auf den ersten Blick zu erkennen.

Hinter den Kulissen Was mit den Puppen passiert: Die Figuren sind aufgrund des hohen zeitlichen Aufwandes unbezahlbar, deshalb verschenkt Marille Rüb sie ganz einfach bisweilen – oft an denjenigen, den sie nachgebildet hat: „Ich brauche sie nur dann leihweise zurück, wenn ich eine Ausstellung mache, was in Planung ist.“

Guter Zweck: Die Eintrittsgelder für solch eine Ausstellung möchte sie spenden: An den von ihr gegründeten Verein Kinderpalliativhilfe Niederbayern.

Der Kopf wird abgeschliffen



Marille Rüb gießt nur selten die Gesichter des „Modells“ ab, viele formt sie eigenhändig: „Dazu vermesse ich auf einem Foto genau die Gesichtszüge, zum Beispiel die Abstände des Mundes und der Augen zur Nase. Ich bin nur zufrieden, wenn alles absolut echt aussieht.“ Ist die Bastlerin mit dem Ergebnis nicht glücklich, kann es schon mal vorkommen, dass der bemalte Kopf kurzerhand wieder abgeschliffen und neugestaltet wird: „Ich höre erst auf, bis es mir gefällt.“

Nächste Figur, wenn Landtagsabgeordneter Hans Ritt fertig ist, ist Noch-Ministerpräsident Horst Seehofer, ebenfalls in Lebensgröße. In Klein hat ihn Marille Rüb schon geformt. Die rund 30 Zentimeter große Figur hat beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau kürzlich für Furore gesorgt: Der echte Horst war erkrankt und nicht dabei, wohl aber sein Abziehbild aus Gips im Miniaturformat, den Marille Rüb quasi auf Händen trug und der ein begehrtes Fotomotiv darstellte.

Überhaupt fing mit kleineren Figuren alles an. Und mit einer tiefen Krise. Denn die Tochter, die in der Nachbarschaft lebte, zog mit der Enkelin nach München, die vorher täglich bei den Rübs zur liebevollen Aufsicht war. „Ich fiel in so ein Loch. Ich war in Rente und mein Enkelkind ist weggezogen. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte“, blickt die Künstlerin auf diese schwierige Lebensphase zurück. Aber: Gemalt hat sie immer schon gern, und geschrieben auch. So orientierte sie sich neu und wurde kreativ tätig. Es entstanden zwei Kinderbücher, eines über die Landshuter Hochzeit und eines über Agnes Bernauer – liebevoll illustriert von Marille Rüb selbst. Und irgendwann kam der Gedanke, zu diesen Büchern auch passende Figuren zu gestalten: „Ich habe mir gedacht, wenn man malen kann, dann kann man vielleicht auch formen und habe es einfach probiert.“

Die ersten Gipspuppen wurden Wirklichkeit: Das kostbar gewandete Herzogspaar der Landshuter Hochzeit und die illustre Gesellschaft auf dem Hof von Herzog Ernst und Albrecht, in der Agnes Bernauer lebte, bevor sie in der Donau ihren Tod fand. Alles ist echte Handarbeit, jedes Kleid ist selbst genäht, jede der winzigen Perlen wurde mit ruhiger Hand angebracht. Zwei Szenen, die einladen, die Figurengruppe länger zu bestaunen, und nicht nur Kinder sind begeistert. Winkend mit Hut ist die Figur des Bruder Straubinger entstanden, dem Handwerkburschen, der als Kunstfigur die Stadt Straubing repräsentiert und der Stadtrat Holger Frischhut bei jedem Auszug zum Gäubodenfest Leben einhaucht – deshalb trägt die Figur auch seine Gesichtszüge. Ein Trachtlerpaar ist, mit viel Spitze und Schmuck verziert, entstanden und sieht dem Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr und seiner Frau Carola zum Verwechseln ähnlich. Die Welt im Kleinen – Marille Rübs Welt.

Frisuren aus Echthaar



Das Modellieren der kleinen Puppen hat sich die Erschafferin selbst angeeignet. Um zu erfahren, wie lebensgroße Figuren entstehen, hat sie aber einen Kurs bei einer Puppenmacherin belegt und viel gelernt. Dieses Können hat sie weiter verfeinert. Die Haare der Puppen bestehen aus Echthaar, die Rüb von Übungsköpfen für Nachwuchsfriseure schneidet. Jedes einzelne Haar wird von Hand mit der Nadel durchgezogen und so fixiert: Ein schier unglaubliche Geduldsprobe, aber eine Leidenschaft, die sie nicht loslässt. Die nächsten Figuren hat sie schon im Kopf: „Unbedingt möchte ich demnächst Franz Josef Strauß formen“, hat sie sich vorgenommen. Auch der heimische Abgeordnete Ernst Hinsken, der über drei Jahrzehnte für die Region im Bundestag saß, ist bald an der Reihe. Und, um zeitgemäß zu sein, geht es auch dem designierten Ministerpräsidenten an den Kragen aus Gips.

Ihre Kunst ist ein Hobby, nichts zum Geldverdienen, ganz im Gegenteil. Sie investiert nicht nur das Material, sondern auch unzählige Stunden Arbeitszeit. „So vier bis fünf Wochen brauche ich schon für eine Figur. Ich arbeite aber nicht an einer am Stück, sondern immer an parallelen Werken, mache mal hier, mal da was. Allerdings, kurz vor Fertigstellung gebe ich dann Gas, damit etwas vorangeht.“ Ihre bevorzugte Arbeitszeit ist spätabends und nachts. Es wird schon mal 3 Uhr morgens, bis das Licht in der Werkstatt erlischt, wenn sich Marille Rüb in eine Arbeit vertieft hat. Aber sie hat ja Gesellschaft: Barbara Stamm, der Singende Wirt, Hans Rampf und bald auch Horst Seehofer schauen ihr stillschweigend zu und warten, welche Gipsköpfe als nächstes entstehen.

