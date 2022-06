Anzeige

Mikrozensus 2021 Jeder vierte Arbeitnehmer in Bayern arbeitet von zu Hause aus

Merken

Mail an die Redaktion Lieber Balkon statt Büro: Rund ein Viertel der Bayern arbeitet von zu Hause aus. Foto: dpa

Jeder vierte Angestellte der rund 6,1 Millionen Beschäftigten in Bayern hat 2021 mindestens einen Tag pro Woche von zu Hause aus gearbeitet. Das ergab der Mikrozensus 2021, wie das Landesamt für Statistik nun bekannt gab.

Insgesamt arbeiteten rund 1,5 Millionen der über 6,1 Millionen abhängig Beschäftigten im Freistaat nach ersten Ergebnissen des Mikrozensus 2021 mindestens einen Tag in der Woche von den heimischen vier Wänden aus. Die meisten Menschen (32 Prozent) nutzten das Homeoffice in Oberbayern.







Mehr Männer als Frauen

Bei Männern betrug der Anteil laut Mitteilung 27 Prozent, bei Frauen waren es rund 22 Prozent. Bei älteren Beschäftigten war das Homeoffice weniger verbreitet (21 Prozent), bei jüngeren stärker (15- bis 34-Jährige: 25 Prozent, 35- bis 49-Jährige: 29 Prozent).

Die Möglichkeit, von zu Hause aus arbeiten zu können, ist nach den Ergebnissen der Befragung stark vom Bildungsabschluss beeinflusst. So lag der Homeoffice-Anteil der abhängig Beschäftigten mit einem niedrigen Bildungsabschluss bei sieben Prozent, mit einem mittleren Bildungsabschluss bei 14 Prozent und mit einem hohen Bildungsabschluss sogar bei 48 Prozent.

Große Branchenunterschiede

Das spiegelt sich auch in der beruflichen Tätigkeit wider. So hatten Arbeiterinnen und Arbeiter im Jahr 2021 nur in Ausnahmefällen die Möglichkeit, ihren Beruf von zu Hause ausüben zu können: In dieser Gruppe betrug der Homeoffice-Anteil lediglich drei Prozent gegenüber 27 Prozent bei den Angestellten. Bei Beamtinnen und Beamten nutzten sogar 47 Prozent die Möglichkeit des Homeoffice, darunter viele Lehrerinnen und Lehrer.

Auch mit der Höhe des Einkommens wächst der Homeoffice-Anteil erheblich: Bei den abhängig Beschäftigten mit einem Nettomonatseinkommen von 1.000 bis 2.000 Euro lag der Anteil im Jahr 2021 bei zwölf Prozent, hingegen bei Personen, die 4.000 Euro netto und mehr verdienten, bei 64 Prozent.

Auf dem Land weniger beliebt

Im Stadt-Land-Vergleich zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede: In Städten lag der Homeoffice-Anteil bei 34 Prozent, in ländlichen Gebieten hingegen bei 20 Prozent und damit unter dem bayernweiten Durchschnitt von 25 Prozent.

Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltserhebung der amtlichen Statistik in Deutschland. Seit 1957 wird jedes Jahr ein Prozent der Bevölkerung zu ihren Lebensverhältnissen befragt - allein in Bayern rund 60.000 private Haushalte. Damit unterscheidet er sich maßgeblich vom der ermittelt wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten.

− lai/red