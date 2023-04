Statistik Jeder vierte Beschäftigte arbeitet teilweise im Homeoffice

Arbeiten im Homeoffice hat sich inzwischen fest etabliert. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte, hat im vergangenen Jahr jeder vierte Arbeitnehmer in Bayern mindestens einen Tag in der Woche von zu Hause aus gearbeitet. Dieser Anteil blieb auch nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht während der Corona-Pandemie fast unverändert.

dpa