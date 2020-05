Anzeige

Fussball Jena trägt Drittliga-Spiel gegen Chemnitz in Würzburg aus Der FC Carl Zeiss Jena muss sein Drittliga-Heimspiel zum Neustart der 3.

Mail an die Redaktion DFB-Logo und Schriftzug sind vor der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an einer Mauer platziert. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Frankfurt.Liga am Sonntag gegen den Chemnitzer FC in Würzburg austragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit, nachdem die Spielleitung der 3. Liga das festgelegt hatte. Das Jenaer Stadion ist wegen der Verfügungslage in Thüringen wegen der Corona-Pandemie noch bis zum 5. Juni gesperrt. Die Würzburger Kickers und das städtische Gesundheitsamt haben der Nutzung des Stadions zugestimmt.

Der DFB-Vorstand hatte die grundsätzliche Möglichkeit geschaffen, dass die Spielleitung in Ausnahmefällen einen neutralen Spielort benennen oder einen Tausch des Heimrechts vornehmen kann. Im Falle des Spiels Jena gegen Chemnitz werde auf einen neutralen Spielort zurückgegriffen, heißt es in der DFB-Mitteilung.