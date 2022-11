Menschen in Europa 2022 Jetzt im Livestream: BioNTech-Chefin spricht in Passau über Krebsforschung

Mail an die Redaktion Özlem Türeci und ihr Ehemann Ugur Sahin, die Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech. Özlem Türeci ist am Dienstagabend zu Gast im Passauer Medienzentrum und spricht über die Krebsforschung. Foto: dpa

Passau, Stadt.Wie ist der aktuelle Stand in der Krebsforschung? Und gibt es bald eine Impfung gegen Tumore? Um diese und weitere spannende Fragen geht es am Dienstagabend bei Menschen in Europa 2022 im Passauer Medienzentrum der Mediengruppe Bayern.











Prof. Özlem Türeci, Immunologin und medizinischer Vorstand von BioNTech, berichtet über die Chancen von mRNA-Impfstoffen im Kampf gegen Krebs. BioNTech erwartet eine Zulassung solcher Impfstoffe für die kommenden Jahre. Der Abend wird moderiert von BR-Journalistin Anouschka Horn.

