Landesausstellung Jetzt kommen echte Schätze ins Museum 200 000 Menschen haben das neue Museum bereits besucht. Jetzt kommen echte Schätze aus 1000 Jahren Bayern dazu.

Von Christian Eckl

Mail an die Redaktion Großeltern Roswitha und Michael Ott aus Duggendorf mit Enkeln Leni (7) und Moritz (9) bekamen von Kunstminister Bernd Sibler ein kleines Geschenk. Foto: Moosburger

Regensburg.Die Freude war groß: „Das ist alles so neu, so hell und so interessant!“ Michael Ott aus Duggendorf wollte mit seiner Frau Roswitha und den Enkelkindern Leni (7) und Moritz (9) eigentlich den Nürnberger Zoo besuchen. „Dann kam uns das Wetter dazwischen und wir sind ins Museum der Bayerischen Geschichte gegangen“, sagte der Großvater am Mittwochnachmittag. Dass das Ehepaar aus dem Landkreis Regensburg und die Enkelkinder gleich von einer Entourage begrüßt werden würden und ein Staatsminister ein Präsent überreicht, das hätten sich die Duggendorfer wohl nicht gedacht. Sie waren am Mittwoch die 200 000-ten Besucher im neuen Museum seit der Eröffnung Anfang Juni. Dafür gab es einen Stofftier-Löwen, ein Abbild der Löwenbräu-Raubkatze, die im Museums-Foyer im Abstand von einigen Minuten die Bayernhymne brüllt.

„Sie sehen einen überglücklichen Kunst- und Museumsminister.“ Bernd Sibler, Bayerischer Staatsminister



An der Seite Siblers ist einer der wichtigsten Historiker Bayerns: Dr. Richard Loibl ist Chef des Hauses der Bayerischen Geschichte. Und der ist ziemlich stolz auf die Bilanz der ersten 50 Tage: „Pro Tag 4000 Besucher – das ist Königsschlösser-Niveau“, jubelte Loibl. Und auch Minister Sibler blies in dieses Horn: „Wir haben mit dem neuen Museum offenbar einen Nerv getroffen. Mit 200 000 Besuchern in 50 Tagen haben wir das Niveau erreicht, das die Alte Pinakothek bei der Wiedereröffnung brachte“, sagte Sibler. Um anzufügen: „Und das außerhalb Münchens, das muss man schon dazusagen!“

Mehrheitlich gute Noten für das Museum der Bayerischen Geschichte



Die Zahlen für das neue Museum sind durchaus beeindruckend. Wobei sich zeigt, dass die kostenlose Anfangsphase auch viele Schaulustige lockte, die sich nicht für die Dauerausstellung interessierten. In den ersten 23 Tagen bis zum 30. Juni kamen 150 000 Gäste, doch nur 90 000 davon besuchten auch das Obergeschoss. Eine gewisse Neugierde auf die durchaus umstrittene Museumsarchitektur dürfte für viele ein Grund für den Besuch gewesen sein. 50 000 weitere Gäste waren es im Monat Juli, davon haben sich 30 000 auch die Ausstellung angesehen. Die Dauerausstellung „Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht“ wurde auch bereits von 500 Gruppen in Führungen besucht, die von der Stadtmaus durchgeführt werden. Das Museum, das technisch auf dem neuesten Stand ist, hält natürlich auch ein Befragungs-Tool bereit. Bei der digitalen Besucherbefragung attestierten die Gäste dem Museum eine Zwei plus: Bei 15 000 abgegebenen Bewertungen erreichte das Museum eine 4,2 bei fünf möglichen Höchstpunkten.

Einen weiteren Schub soll das Museum durch die Landesausstellung bekommen. Zuletzt gastierte die stets vom Haus der Bayerischen Geschichte ausgerichtete Ausstellung im Jahr 2014 in Regensburg, damals widmete sie sich Kaiser Ludwig dem Bayern. 140 000 Besucher kamen damals nach Regensburg. „Eine Prognose will ich nicht abgeben“, sagte Loibl. „Aber mit mehr als 100 000 Besuchern sind wir zufrieden.“ Bei der kommenden Landesausstellung ergänzt diese Geschichte, die im Museum dargestellt wird, geschickt: Die Epoche seit dem Jahr 1800 bis heute ist im Fokus des Museums. Die Landesausstellung aber wirft ihren historischen Blick viel weiter in die Vergangenheit. Zwischen 27. September 2019 und 8. März 2020 werden „Hundert Schätze aus tausend Jahren“ präsentiert.

Es wird echte Schätze zu sehen geben



Regensburg ist dafür genau der richtige Ort. Während der Bauarbeiten für das „Dörnberg“ am Rande der Altstadt fanden die Archäologen ein Gräberfeld aus der Zeit der Völkerwanderung. Die Wissenschaftler waren damals elektrisiert, denn die Funde könnten eine Lücke in den Geschichtsbüchern schließen. Die Landesausstellung zeigt etwa prächtige Exponate wie die Bügelfibel aus einem Fürstengrab, die auf die erste Hälfte des siebten Jahrhunderts datiert wird. Es scheint, als würde mit der Landesausstellung die Kritik ausgehebelt, die Museums-Chef Loibl von Anfang an wurmte: Dass man in der Dauerausstellung zwar interessante Exponate findet, echte Schätze aber fehlen.

Eine Erfolgsgeschichte Kostenfrei: Von 4. bis 30. Juni war der Besuch des Museums der Bayerischen Geschichte am Donaumarkt kostenfrei. In dieser Zeit besuchten 150 000 Gäste das Haus, 90 000 davon besuchten die Ausstellung im Obergeschoss.

Ungebrochen: Für weitere 50 000 Besucher benötigte das Museum indes lediglich weitere vier Wochen. Das Museum wurde also von den Bayern, aber auch den Gästen, gut angenommen.

„Das hatten wir auch noch nie“, sagt Projektleiter Rainhard Riepertinger. Der schwedische König Carl XVI. Gustav höchstselbst musste unterzeichnen, damit ein Globus aus dem 16. Jahrhundert die Grenzen passieren darf. Die Nürnberger hatten ihn während des Dreißigjährigen Krieges dem Schwedenkönig Gustav Adolf überreicht, weil er ihre Stadt verschonte. Modernste Technik, wie auch in der Dauerausstellung, wird es sein, die diese Schätze ins rechte Licht rückt. Beispielsweise wird man den Einband eines wertvollen Evangeliars aus dem 11. Jahrhundert aus dem Kloster Niederaltaich auf einem Bildschirm unter die Lupe nehmen können. Die Kunstfertigkeit der bayerischen Mönche aus der damaligen Zeit dürfte dem Besucher ein eigenes Universum erschließen.

Mittels einer 3D-Darstellung der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz im Mittelalter sollen Szenen aus der Vergangenheit greifbar gemacht werden. Zehn Räume sind es für die zehn dargestellten Jahrhunderte, die ab Herbst in Regensburg zu erleben sein werden. Anhand von zehn Figuren aus ihrer Zeit werden deren Geschichte(n) erzählt: Etwa die der leichtherzigen Bauerstochter, die beim unehelichen Verkehr erwischt wurde. Ein Schandmantel wird zu sehen sein, damals die Strafe für außerehelichen Sex.

Derzeit werden die Ausstellungsräume noch im sogenannten Donausaal präpariert. Über die Versicherungssumme schweigen sich Sibler, Loibl und Riepertinger aus. „Das würde nur die Falschen anlocken“, scherzte der Minister. Drei Wochen vor Eröffnung im September werden die 100 Stücke angeliefert. Sie ergänzen eine durchaus gut angenommene Ausstellung um wahre Schätze.