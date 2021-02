Anzeige

Wetter Jetzt kommt der richtige Bibber-Winter Teilweise werden bis zu minus 20 Grad in Ostbayern erwartet, Glatteis-Gefahr steigt: Wie sieht es aber mit Schneefall aus?

Mail an die Redaktion Heftiger Schneefall hat schon am Sonntagabend die Räumdienste gefordert, hier auf der A6 am Kreuz Altdorf. Auch in den kommenden Tagen bleibt es winterlich. Foto: Isabel Pogner

Regensburg.Der Blick aufs Thermometer fällt dieser Tage frostig aus: Während die Temperatur nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Regensburg am Montag und Dienstag noch leicht über den Nullpunkt klettert, kommt danach das große Bibbern - in ganz Ostbayern.

Dauerfrost für die Oberpfalz

In Regensburg und der übrigen Oberpfalz kann es ab Donnerstag phasenweise zweistellige Minusgrade geben. Für Neumarkt melden die Wetterdienste gar bis zu -17 Grad für Donnerstag und Freitag. Am Großen Arber könnte die Temperatur zum Wochenende an der Minus-20-Grad-Marke kratzen. Auch für kommende Woche werden als Höchsttemperatur kaum mehr als null Grad vorhergesagt.

Schnee und Glatteisgefahr

Zur Kälte gesellt sich weiterer Schneefall. In der Nacht zum Dienstag sind wenige Zentimeter Neuschnee für die Oberpfalz und den Landkreis Kelheim gemeldet. Auch am Mittwoch soll es schneien. Der DWD warnt für die folgenden Tage vor örtlich auftretendem Glatteis.

Am Sonntagabend war der Winter in . Der DWD warnte vor teils kräftigen Schneefällen mit meist 10 bis 25 Zentimetern Neuschnee in der Mitte Deutschlands. Während die Lage in der Oberpfalz ruhig blieb, kam es in Franken zu etlichen Unfällen. Im Stau stehend wurden auch Lastwagen eingeschneit. (jh/dpa)