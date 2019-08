Interview Jetzt löst Weber Wahlversprechen ein CSU-Vize will in Brüssel weitere Demokratie-Regeln fixieren. In Bayern kratzt er nicht an der Spitzenposition Söders.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Manfred Weber will in den kommenden fünf Jahren in Brüssel Wahlversprechen einlösen. Foto: Sebastian Pieknik

Wildenberg.Er wirkt kantinger, hat harte Tage und Wochen hinter sich. Den Gedanken ans Aufgeben hat sich der Europapolitiker Manfred Weber aber auch nach der Niederlage nicht wirklich gestattet: Der Niederbayer, der im Machtpoker um den EU-Kommissionsvorsitz im Sommer an kompromisslosen Widersachern gescheitert war, will seine Wahlversprechen nun in Brüssel und Straßburg als EVP-Fraktionschef einlösen. Im Interview mit der Mittelbayerischen äußert sich der 47-Jährige zu geplanten Vorstößen für ein echtes Spitzenkandidatenmodell sowie zum EU-weiten Kampf gegen Krebs. Weber plädiert für einen Neustart in der EU-Migrationspolitik, er bewertet die mächtige Rolle des französischen Präsidenten Emmanuel Macron beim kürzlichen G7-Gipfel – und kommentiert die jungste Skurrilität des britischen Premiers Boris Johnson, der sein Parlament im Brexit-Poker mit einem Zwangsurlaub kalt stellte. Der CSU-Vize bezieht nicht zuletzt zu seiner eigenen Rolle in der Partei Stellung – und zur Rollenverteilung zwischen ihm und Parteichef Markus Söder.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

## ### ### #### ### ##########. ##### ########## ### ### ### #### ### ############## ####### #########. ##### #### ### ####### ########. ### ##### ##### ############## ######, ## ### ### ######## ####, ### ### ### ### ##### #### ######. #### ### #### ### ####, #### ### ########## #### #### ### ########## ####, #### ### ##### ###### ######## ### ### ######.

### ###### ########, ##### ######## ########## #### #### #### #### ############ ##########. ##### ### ### ######### #######?

### ##### #### ##### ####. #### ### ### ##### ### #########. ### #### ### ### ########## ### ####### ######### ### ###### ########. ## ##### ### ########## ## ###### ###### #####, ##### ###### ##### ### ##########. ### #### ### ############# ###### ######## ### ###### ###### ############# ####### ######.

### ###### #### ########## #############, ### ### #########, #### ## ############ ### ### ### ## ##### ### ####### #####. #### ###########, ### ############ ######### ######## ###### ### ### ########## ################# ###### #####, ####### #### ####### ### ##### #################### #####. ### ### #### ### ### ####### ## ############ #### #####?

### #### ######, ### ###### ########## ####. ### #### #### ########, ## ### ###### ### ## #####. #### ### ###### ##### ### ###### ####. ### ### ## ##### ### ### ### ## ###### ##### ##### #### #### ########. ### #### ###### #### ############ ######, #### #### ###### ##### ## ### ####### ######## ##########. ### #### ### ######## ## ### ####### ##### #### ##, ### ### ################### #### ##.

##### #### ## ##### #########, ### ###### ##### ## ### ### ### ##### ####### ## ############## ### ## ###### ####### ## #######. ##### ##### ###?

##### ######## ##### #####, ###### #### ######## – ### ##### ###### ### ###### #### ######### ###########, ### ####### #### ### ### ###### ## #### #############, ### ### #####. ### ##### #### #### #### ###### ### ## – #### ## #### ### #### #########. ## ####### ####### ####### ### ### ##### ## #####. ## ############ ### ### ################### ### ###### ####### ### #### ######## ####### ########. ## ############## #### ## #### ### ###### ### ######## ###### ######, #### ########## #### ### ## ##### ##### ####### ###.

##### ##### ### #####?

### ##### ######## ## ##### ######## ############. ############# ######### #### ## ##### ############### ###############. ####### ### ###, ### #### ###### ######## #### ### #### ######### ### – ### ### ######### ### ### ############### ### ### ######. ### ######, #### ##### ######## ############ ######## ### ### ####### ###### ## ##### ############ ####. ## #### ### ############ ### ########################, ## #####: ### ###### ##### ###. ###### ### ### ######## ### ###############: ### #### ###### ##### ##### #####, ### ### ### ### ############ ### ### ########## ########. ### ### ########, ### ### ####, ###### ### ################ ### #### ### ######### ######### ## #####.

### ############ ######### ###### ### #### ###### #### ##-###### ### ###### ###### ########### - ###### ### ######### ##### ### ######### ###### ###### ## ##########. ### ## ### ######?

## ### #### ##-###### ##### ###### #### ########, ### ## ### ### ####### ## ######### ##### ##### ######### ###### ####### ###. #######: #######, ###########. #### ## ### ## ## ########### ### ###### ###### #####. ### ###### ######## #### ###.

####### ### ##### ####, ### ### ### ##### ##### ### ##-#################### ########## ###?

### ### #####, ## ##############. ### ########### ############, #### ###### ########## ####, #### ### #### ########## #######, ### ##### #### ######, ## ######### ###########. ### ### ####### ##### #### ### ### ##########, ##### ###### ###### ##### #########, ### ### ####### ###### ####, ## ###### ##### ### ###### ######## ### ################ ####### ########### ### ### ### ##### ## ### ##-############### ############# ###.

### ### ### ##### ### ###### ############, ### ####### ## ############### ##### ##### ################ ###### ### ### ###-######## ########### ####. #### ## ### ######?

### ### ##### ### ### ########## #######. ##########, ################### ### ##################### #### ##### ############. ### ########### ### ######### ### ####### #####. ### ###########, ### ### ########## ####, ###### #### ### ### #####. ## ####### ####### ### ###### ##### ### ##### ############. ############## ### ## ### #### ########### ############ ########. ### ### ### ### ########### ### ### ###### #### #### ### ##### ## ###### #########. #### #### ### ###### ############ ####, ###### ### ####### #####, ### ## ##########.

### ### ##-################## ### ### ### #### ###### ########. ### ####### ###### ####### ##### ### ## ###### #### ####### ##### ## #########. ### ### ### ######### #######?

#### ####### #### ### ######## ## ##########: ### #### ### ### ####### ### ### ###-########### ## ###### ######### ##########. ### ##### ######### ### ####. ### ### #### #########. #### ####### ##### #### #### ### ######## ######## #### ### ############## ### ### ############. ### #### ### #####, ###### ### ## #####.

### ########### ### ##-########## ### ###### ## #### ########. ###### ##### ############### ###### ### ### ### #### ### ###-######## ############? ### ### ############ ########### ### ######################### #########?

#### ###### ##### ############## ####, ### ## ##### #######. ## #### #### ###### ###### ###### ### ### ######- ### ###############, ### #### ## ######### #### #### ########## #######, ### ### ######### ### ##-#################### ######## ###. #### ######## ###### ### ### ### #####: ### ############ ########## ### ## ##### ######### ########## ### ##########- ### ### ###############. ### ######## #### ##### ###### ### ##### ### ################ ####### ######. ### ###### ########, #### ## ### #### ############# ###### ####, ### #### ### ##### ########## ######.

## ##### ############### ###### #### ### ########### ##### ##### #####. ### #### ######?

### #### ## ###### ########## #### ### ########### ####. ### #### ####### ##### ########## ### ######## ##########. ### ############ ### ### ##### ########## #### ######. ##### ########## ########### #### ############ ######, ### ### ### ######## ######### ######## ######.

### ########### ##-###################### ###### ### ### ##### ####### ####### ## ##### ###############. ### ### ##### ############ ### ## ####### ###########. #### ### ###### #### ### ### #### #######. ###### ## #####?

### ### #### ########, #### ### ### ################## ### #### ### #### ## ### ########## ##### ######. ### ### ##### #####, #### ## ###### ### ### ##### ######## ####, ### ##-#######-######-##### ## #########.

######## ### ############## ###### ######## ######## ### ### ##. ## #### ## ##### ##### ### ############ ######. ### ### ##### ######## #### ##########?

### ###### ### ### ### ###### ###### ###########, #### ## ##### ### ###### ####. ## ### #### ############ ### ######. ##### ####### #### ###### ###, ### ### ### ########, ### ## ##### ##### ########. ## ##### ## ###### #############.

### ######## ### ### ### ########## ##########?

### ###### ### #### ####-####-#########. ### ###### #########. #### ### ### ##### ### ##### ############. ###### ########## #### #####, ### ###### ##### ########## ### #### ########## ####. ## ############## #### ######## #### ######## ##### ####. ####-##-####-########### ###### ##### #### #############. ### ##### ## ############ ######. ### ####### ### ### ########### ###### ##### #### #### ########### ##########, #### #### ###, ### ##### ############## ### ##-############ ### ##-######### ######### ### ###### #### ##### ####.

####### ##### ###### ##### #######?

### ##### #### ##### ### ################ #########. ### #### ### #####, #### ## ############ ###, ### ###### ##########. ### ##### ### ########, #### ## ### ## ################# ######## #########. ### ################ ########## ### #### ##############, ### ### ### ###### ### ### ### ### ####### #####. ### ## ### ##### #######, #### ############ ##########, ### ### ### ###### ############ ### ### ######### ######### ############## ### #### ###### #### ### ####### ######### ###### ######, ### ######### ######### ## ############ ######## ######, ## #### ##### ## #########.

### #### #### ### ############, ### ### ########### ########, ###### ### ###### ### ############## #########? ##-#########-######### ######### ### ######## ######## ##########: ### ### ####, ### ######## ###### #########, ##### ## ### ## #### ## ### #####. ##### ###### ####### # #### ## ### ##, ####### ##### ## #,### ####.

### #########-######### ##### ### #########. ### ############# #####: ###### ### ## ######### #### ####### ########## ### ## – ##### ###########, ### #################, ### ################### ### ###### ### ### ##############. ### #### ###### #### ##### ### ###### ###### ######## ### ## ####. ### ######## ##### ### #### ### ##### #####: ### #### ###### ### ###? #######: ### ######## ### ### ######? #### ### ## ### #######-###### ### ###### ### ##-############ ######## ######, ######## ### ##### ####. #### ### ##### #### ##### ##### ######## ######, ######## ### ##### ####. ############ ###### ### ### ####### ########## ### #################, ### ################### ### ### ############ ##### ########### ######. ##### #### ## #### ######### #####. ####### ###, #### #### ######### #### ##### ##### ### ######### ### ######## #####, #### ### ##### ### ###### ## ########## #### ####### #### ###### ### ########## ############ #######.

####### ### #### #######: #### ######## #### ###### #### #### ######### #### ### ########### ###### #######: ### ##### ### ###### ##### ### #### ########## ##-################## ### ### ########## ######## #######?

### ############ ####### ### ### ### ###. ### #### ########### ## ##### ############## ######. ### ######, #### ### ## ### ## ### ### ################# ######### ##### ######## ########. ### #### ############ ### ####### ## ###### ##### #########. ###### ######## ###### ### ### #######. ####### ###, #### ### ### ########### ######### ############. ####### ### ### #######################, ### ### ############# ######## ###### – ### ############ ########## ### ### ######## ### ############. ##### #### ###### ####### #######, #### #### #### #### ######### ######, ####### ### ###.

### #### ## ### ##### ######? #### ## ##### ####### ###### ### ### ########################## ### ### ########## ####?

(#####) ### #### ######, #### #### ##### ## ### ####### #### ######## ####. ### ##### #######, #### ### ###### ####### ####. ### #### ########## ########, ### ### ### ##### ##### ######### #### – ###### ## ### ### ### ################# ##################, ### #### ### ############ ##### ### #### ### ####### ########.

##### ########## ### ### ###-#######? ### ###### ### ###### ### ##########, #### ######## ### ### ########### ### ### ######################### #######. ### ##### ### ###. ####### ### ###### ##### ### ### ####### ## ###### ###### ######?

### ############# ### #######. ###### ##### ### ### ################## ####### ### ### ################# ## ###. ### ##### ### ################# ################## ###### ##.

### ### ### ######### ########## ## #####: ############ #### ######, ############### #######?

### ########### ### ###. ### #### ### ### ########### ####### #######. ### ####### #########, ### ### ### ### ############# ######. ### ###### ### ########## ########: ### ######## #### ## ## ### ############ ### ######## ############## ### ###########.

####### ########### ### ###### ### ### #### ###### ### ####!

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### ######## ###### ### ### ##########: ###.################.##/########