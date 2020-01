Kultur Jetzt wird’s privat bei Raith & Blaimer Musiker-Paar geht mit seinem neuen Programm „Geschichten einer Ehe“ auf Tour. Erstmals stellt die Sängerin ihre Bilder aus.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Bei Tanja Raith und Andi Blaimer hat es mit der großen Liebe etwas gedauert: Davon erzählt ihr neues Bühnenprogramm. Foto: Christian Hiltl

Wald.Andi Blaimer hat es beinahe grammgenau hochgerechnet: Die Platten mit dem teuren Parmaschinken und dem Räucherlachs, den edlen „Tete de Moine“-Käse und die Prosecco-Flaschen, die er in Tanja investiert hat. Sie kam zum Sonntagsbrunch. Dann ging sie wieder. Fast fünf Jahre lief das so oder besser gesagt, lief es nicht. Aber irgendwann ließ sich die Sängerin dann doch erobern. Nach mehr als 25 Jahren Ehe hat das Musikerpaar aus Wald (Lkr. Cham) ein neues Programm geschrieben – und darin sehr viel Persönliches verarbeitet. „Geschichten einer Ehe“ hat am 7. Februar in Memmingen Premiere. Ein musikalischer Abend mit alten und neuen Liedern und Geschichten, bei denen man Tränen lachen kann. „Wir wollten etwas Persönliches machen und daraus ist diese Reise durch unser Leben geworden“, sagt Tanja Raith.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ### #### ### ###### ##### ####### #######, #### ##### ###, ### #### ######## ##### ######. #### ##### #####, ### #### ###### ##################### #####. ### ## ### ########## ########## ### ###### ##### ######### ###, ### #### ### ### ########### ## ############ #########. ### ##### ### #### #### ### ### ############ #### „### ## # ######“ ############# ### ##### ###### #######. #### ### ######### „###é #########“ ### ##########. #### ###### ### ######## ### ######### ### ##### #### ######### ### ####### ### ### ######## ##-###########. ### ##### ### ####### ########## ####. ##### ##### ##################. ## ### ### ############## ### ###### ### #### ### #### ######## ### ##### ## ######é.

######## ## ### #######

######## ### ################# ########### ####### ### #### ##### ### ###### ### ##### – ### ### „################ ####“ #### „#### ## ###“. #### ### „##########“ ### ### ####### „### ##### ### ##### ######“, ##### ## ##### ### ###### ##### #####.

#### ###### #### ###### ##### ##### ### #### ####### ### ###### ### ### ### ### #####. ## ### ### ######## #### ######## ## ### #######, #### ### ####. ##### ### ###, #### #### ####. ### ###, ### ### ########, ##### ### #### ## ###### ### #### ########-####, ######### ### ##### #####.

### ####-##### ####### ####### #####. ### ####, #### ### ## ##### ####, ## ### ### ### ########## ########### ## #### #### ####, ##### ######### ############## ####. „####“ ### ## ### ####, ### ### ####### ### ## ######. ### ### ###### ##########, ### ###### ### ###### ######### ### ##### ###### ###########. ###### ######, ###### ### ### ###### ### ###### ###### ### ### ####. „####, ####, ####, ### ### # ###. ### ##### ##### # ##########, #### ##### # #### #####.“ ############## #### „####“ ## ############, ## ### ### ##########, ### ##### ################.

### ########## ####, ###### ###### ### #### ## ##### ########## ##### ########### ####. ## ### ### ########### ##########, ### ##### ##### ############ ########## ###. ### ### ############ ####### ##### ### ### ##### ############### ### ########## ############ ########, ##### ### ##### ### #### ######, ######### ###### ### ####### ##########. #### ##### ### ### ######### ########. ### ############ #######, ### ### ### ### #### ###### ######## #####, ### ### #####.

########## ## ######

### ##########, ### ### ##### ##### ######## ########## #####, #### ## #### #### ## ##### ########### ## ##### ####. ### ## ##### ########## ############ ############# #########-######## – ### #####, ### #### ##### #### #### #### ###### ###### – ########## ### ########, ### ###### ### ###### ## ### ############ ###############. ### ############## ############### #### ### #. #### ### ##. ##### ## ######### ######### ## ###### ## #####. ### ########## – ### ### ### ###### ## ### #### ########## ##### ######## ###### – ##### #### #### ######## ########## ######## ########.

### ### #### ####### ### #### ######### #########, ###. #### ### ######## ### ###### ########. ### ###, #### #### ####### ###### ## ############# ### ######## ########## ### ...