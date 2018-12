Auszeichnung Jobs ändern sich, die Gesichter bleiben Das Mittelbayerische Verlagshaus hat langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet. Herausgeber Peter Esser blickte auf alte Zeiten.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Lange Treue zum Verlag: Verleger Peter Esser (r.) und sein Bruder Thomas Esser (l.) mit den sieben Mitarbeitern, die bereits seit 40 bzw. 45 Jahren für das Unternehmen tätig sind Foto: Tino Lex

Regensburg.Es ist wieder Zeit, Bilanz zu ziehen – auch im Mittelbayerische Medienhaus. Verleger Peter Esser und sein Bruder Thomas Esser blickten gestern bei einer kleinen, vorweihnachtlichen Feier mit langjährigen Mitarbeitern auf das Jahr und auf zurückliegende Jahrzehnte. Für die Verlagsspitze war das prägende Ereignis 2018 auch ein persönliches: Im Alter von 91 Jahren starb Elvira Esser, die an der Seite des 1995 verstorbenen Verlegers Karl-Heinz Esser viele Entwicklungen in der Medienbranche miterlebt hat. „Veränderungen wird es unter dem Dach der Mittelbayerischen, jetzt unter dem großen M, auch in Zukunft immer geben“, sagte Peter Esser.

Der Tarifkampf 1978

Es seien spannende Jahrzehnte gewesen, in denen vieles gut, manches weniger gut und weniges sogar existenzbedrohend gelaufen sei, etwa als das Unternehmen 1973 den Tages-Anzeiger kaufte und dabei in große finanzielle Schwierigkeiten geriet. In jenem Jahr 1973 trat der Teamleiter Anzeigenservice, Franz-Xaver Scheuerer, ins Unternehmen ein. Wie sechs Kollegen, die für die 40-jährige Zugehörigkeit mit einer Goldmünze ausgezeichnet wurden, erlebte er 1978 den großen Tarifkonflikt mit Aussperrungen mit – fünf Tage lang erschien damals die Mittelbayerische Zeitung nicht. Insgesamt 31 Jubilare wurden – auch für 25-jährige und zehnjährige Verlagszugehörigkeit – geehrt – und Peter Esser garnierte jeden Jahrgang mit persönlichen Eindrücken, den Entwicklungen im Verlag und den Geschehnissen in aller Welt.

„Eine berufliche Heimat“

Für Betriebsratsvorsitzende Susanne Wiedamann ist es eine Auszeichnung für das Unternehmen, dass die Mitarbeiter „trotz stetig wachsender Anforderungen so lange im Konzern bleiben und eine berufliche Heimat hier gefunden haben“.

Die Jubilare 45 Jahre: Franz-Xaver Scheuerer (Teamleiter Anzeigenservice)

40 Jahre: Elfriede Bachmeier-Fausten, Elisabeth Hirzinger, Walter Schießl, Petra Strasser, Ernst Fischer (Redaktion), Konrad Schmid (Verkauf)

25 Jahre: Helmut Brunner, Herbert Peter (IT), Josef Gfesser (Logistik), Michaela Haubner, Roman Hiendlmaier, Karl-Heinz Probst, Roland Thäder, Rupert Schlecht (Redaktion), Viola Wienzek, Monika Zirngibl (Verkauf), Heiko Müller, Horst Pauer, Christian Westermaier (Druckerei)

10 Jahre: Jürgen Dallmann (Support), Jana Diewald (Controlling), Claus Gehr, Brigitte Meyer, Christa Rau (Redaktion), Christine Hartmann, Erika Moro (Verkauf), Stefanie Janker, Silvia Weber (Druckerei), Adelinde Michl (Briefzentrum), Peter Schmid (Umbruch).

Verleger Peter Esser machte deutlich, dass auch in Zukunft die Bereitschaft zur Veränderung notwendig sei. Denn es gelte, weitere große Herausforderungen zu meistern. „Aber wir haben einen jugendlichen Führungskreis, eine Truppe, die Mut hat.“ Der Verlag zähle zu jenen fünf, sechs Verlagen, die in Arbeitsweise, Organisationsform und Produkten schon viel erreicht haben. „Jetzt wäre es schön, wenn auch mit den neuen Produkten Geld zu verdienen wäre.“