Justiz Joggerinmörder bleibt in Verwahrung Mehr als 20 Jahre nach dem Verbrechen ist seine Beschwerde in Straßburg endgültig gescheitert. Wir erklären wichtige Fragen.

Mail an die Redaktion In letzter Instanz hat der EGMR entschieden, dass die Sicherungsverwahrung des Joggerinmörders - im Bild mit Anwalt Adam Ahmet - gerechtfertigt ist. Foto: Archiv/Lex

Worüber musste der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte heute entscheiden?

Regensburg.

Der Joggerinmörder von Kelheim hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte seine Entlassung aus der Sicherungsverwahrung erreichen wollen – und ist damit endgültig gescheitert. In der letzten Instanz entschied die Große Kammer in Straßburg, dass die deutschen Gerichte mittels Expertengutachten hinreichend dargelegt hätten, dass der Mann an sexuellem Sadismus leide und in Freiheit weitere Straftaten begehen könnte, argumentierte das Gericht. Seine Sicherungsverwahrung sei daher nicht willkürlich gewesen und habe nicht gegen das Recht auf Freiheit verstoßen. Außerdem unterstrichen die Richter, dass die Unterbringung des Mannes vor allem darauf abgezielt habe, seine psychische Störung zu behandeln. Seine Sicherungsverwahrung sei daher nicht als Strafe anzusehen – damit sei auch der Grundsatz „keine Strafe ohne Gesetz“ nicht verletzt worden. Mit dieser Entscheidung dürfte auch der Mörder der 12-jährigen Vanessa aus Gersthofen, der ebenfalls Beschwerde eingereicht hat, keine Chance auf Entlassung haben.

