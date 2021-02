Anzeige

Parteien Johanna Uekermann will nicht mehr als SPD-Vize kandidieren Die frühere Bundesvorsitzende der Jusos, Johanna Uekermann, will nicht noch einmal als stellvertretende bayerische SPD-Chefin kandidieren.

Merken

Mail an die Redaktion Johanna Uekermann, stellvertretende Landesvorsitzende der Bayern SPD. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Straubing.„Nach vier Jahren in diesem spannenden Amt möchte ich mich nun verstärkt auf meine berufliche Zukunft konzentrieren“, sagte Uekermann dem „Straubinger Tagblatt“ (Mittwoch). Die 33-Jährige leitet die Bildungsakademie der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Uekermann war bis 2017 vier Jahre lang Juso-Vorsitzende, seitdem ist sie eine von drei stellvertretenden Landesvorsitzenden. Zwei Jahre lang war sie auch Präsidiumsmitglied auf Bundesebene, dem Parteivorstand in Berlin gehört sie weiterhin an. Ob sie Ende des Jahres erneut für den SPD-Bundesvorstand kandidieren will, lässt die Niederbayerin noch offen. Dies wolle sie erst nach der Bundestagswahl im Herbst entscheiden, sagte sie der Zeitung.

Die bayerische SPD will ihren Landespartei am 24. April veranstalten. Bei der Versammlung wird auch die Landesvorsitzende Natascha Kohnen ihren Posten zur Verfügung stellen.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-301673/2