Leute John Butler relaxt gerne im Zelt

Mail an die Redaktion Der australische Musiker John Butler. Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/Archiv

München.Rockmusiker John Butler geht gerne zelten. Er könne sich dann so richtig entspannen, sagte der australische Sänger und Gitarrist der Münchner „Abendzeitung“ vom Freitag. „Wenn ich von einer Tour zurückkomme, wäre das Letzte, worauf ich Lust hätte, in ein Resort oder ein schickes Hotel zu gehen. Wenn ich relaxen will, gehe ich campen.“ Dabei schreibe er auch viele seiner Songs. Vor seinem Durchbruch habe er mit Gitarre und Gesang auf der Straße Geld verdient. Heute ist er mit seinem John Butler Trio ein Star, in Australien landen seine Alben immer wieder weit oben in den Charts.