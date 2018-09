Kriminalität

Joints und anderes: Darum bangen Zwillinge um Führerscheine

Zwillinge haben oft viel gemeinsam - so auch zwei Brüder aus Tschechien. Einer von beiden ist an der Grenze zu Bayern von der Polizei wegen der Einnahme von Drogen aus dem Verkehr gezogen worden. Als die Beamten den 29-Jährigen bei Schirnding im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel anhielten, lag in seinem Fahrzeug ein Joint. Außerdem habe er zugegeben, noch Marihuana und Crystal geraucht zu haben, hieß es im Polizeibericht vom Mittwoch.