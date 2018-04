Fussball Joker Zrelak rettet Nürnberg Derbypunkt in Ingolstadt

Mail an die Redaktion Thomas Pledl (l) von Ingolstadt und Tim Leibold von Nürnberg. Foto: Andreas Gebert

Ingolstadt.Adam Zrelak hat dem 1. FC Nürnberg mit seinem Joker-Tor im spannenden Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wertvollen Punkt beim 1. FC Ingolstadt gerettet. Der Slowake war am Sonntag in einem rasanten Derby knapp vier Minuten auf dem Platz, als er mit einem fulminanten Schuss zum 1:1 (0:0) für den Tabellenzweiten aus Franken traf (74.). Robert Leipertz hatte die Ingolstädter vor 15 200 Zuschauern im ausverkauften Audi Sportpark in einer Partie, die Bundesliga-Atmosphäre verbreitete, in Führung geschossen (50.). Mit 51 Punkten liegt der „Club“ weiter knapp vor dem Tabellendritten Holstein Kiel (49). Für die Ingolstädter (42) war das Unentschieden zu wenig, um noch einmal oben angreifen zu können.