Brauchtum Josefi-Tag: Freibier und Freifahrt für alle Namensvettern Zuerst eine Messe zu Ehren des Heiligen Josef - und danach Freibier für alle seine Namensvettern: Zum Josefi-Tag bekommen alle Josefs, Josefas und Josefinen im oberbayerischen Kloster Andechs eine Maß Freibier. Sie müssen allerdings den Personalausweis vorlegen - selbst ernannte Seppen gehen leer aus.

Mail an die Redaktion Ein Bild des Heiligen Josef mit dem Jesuskind. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Andechs.Auch am Wendelstein bekommen Josefs und Josefinen ein Namenstagsgeschenk: Sie können gratis mit den Bergbahnen zum Gipfel fahren. Die Freifahrt am Wendelstein hat bereits seit vielen Jahren Tradition. Es gehe darum, dass das Brauchtum zum Josefi-Tag nicht in Vergessenheit gerate, sagte Sprecherin Claudia Steimle.

Der Josefi-Tag am 19. März fällt in die Fastenzeit, damit aber auch in die Starkbiersaison. Er wird folglich eher mit dem besonders starken Gerstensaft als mit dem Heiligen Josef in Verbindung gebracht; der religiöse Bezug ist in den Hintergrund getreten. Dennoch ist der Namenstag des Heiligen Josef als Marias Bräutigam bis heute ein wichtiger kirchlicher Feiertag.

Seit 1729 ist der Festtag für die ganze katholische Kirche vorgeschrieben. Papst Pius IX. ernannte Josef dann 1870 zum Patron der Kirche. Bis 1968 war der Josefi-Tag in Bayern sogar gesetzlicher Feiertag.