Fussball

Jérôme Boateng: „Bei einem Wechsel muss schon alles passen“

Bayern-Trainer Niko Kovac war für Nationalspieler Jérôme Boateng ein entscheidender Grund, warum er die Münchner in der Sommerpause nicht gen England oder Frankreich verlassen hat. „Der Trainer hat mir von Anfang an seine Wertschätzung und das Vertrauen ausgesprochen“, wurde Boateng in der „Bild“-Zeitung (Mittwoch) zitiert. „Niko Kovac gab mir das Gefühl, dass ich für ihn und den Club sehr wichtig bin.“