Parteien JU eröffnet Landesversammlung - Söder-Rede erwartet Bayerns Junge Union (JU) hat im Stadion von Unterhaching ihre 70.

Mail an die Redaktion Christian Doleschal, Vorsitzender der Jungen Union Bayern, spricht auf einer Landesversammlung der Jungen Union. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Landesversammlung begonnen. Der CSU-Nachwuchs will sich auf den Bundestagswahlkampf vorbereiten.

Auf die Landesliste der CSU sollen am nächsten Wochenende in Nürnberg 34 JU-Bewerber gewählt werden, darunter elf Frauen. Ferner gehen in Bayern drei JU-Politikerinnen und -Politiker ins Rennen um Direktmandate für den Bundestag.

Am Nachmittag wird in Unterhaching eine Rede von Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder erwartet.

© dpa-infocom, dpa:210619-99-59957/2