Bundestagswahl JU will Söder als Kanzlerkandidaten 14 Landesverbände sprechen sich für den CSU-Chef aus. Laschet bleiben wenige Bastionen. Der Druck zur Einigung wächst.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion CDU-Chef Armin Laschet oder CSU-Chef Markus Söder? Auch in der Jungen Union Deutschland wird darüber heftig diskutiert. Foto: Michael Kappeler/dpa

München.Die Junge Union Deutschland bringt sich im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur mehrheitlich für CSU-Chef Markus Söder als Kanzlerkandidaten in Stellung. „Die beiden Kandidaten hatten genug Zeit, zu einer Entscheidung zu kommen. Dies ist nicht geschehen und jetzt sehen wir uns gezwungen, uns zu positionieren. Dies ist mit deutlicher Mehrheit für Markus Söder erfolgt“, sagte der JU-Bundesvorsitzende Tilman Kuban nach einer Videoschalte am Sonntagabend. Dort hatten sich 14 Landesverbände für den bayerischen Ministerpräsidenten ausgesprochen hatte. Der nordrhein-westfälischen Ministerpräsident Armin Laschet hat in diesem Gremium nur mehr wenige Unterstützer hinter sich. Uneingeschränkter Rückhalt kommt von der Jungen Union Nordrhein-Westfalen, die über ein Viertel der Mitglieder im Bundesverband stellt. Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein als mittelgroße Verbände sowie Brandenburg berichteten von einem gemischten Stimmungsbild.

