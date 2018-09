Finanzen

Jubiläumsausstellung: Bundesfinanzhof wird 100

Deutschlands höchstes Finanzgericht wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und feiert das Jubiläum mit einer kleinen Ausstellung in dem prächtigen Münchner Gerichtsgebäude. Vom 3. September bis 14. Dezember öffnet der Bundesfinanzhof an zwei Tagen in der Woche seine Pforten für die Öffentlichkeit - immer an Montagnachmittagen und Freitagvormittagen, wie das Gericht mitteilte.