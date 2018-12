Portrait Judith Gerlachs dynamischer Start Die 33-Jährige ist die jüngste und unbekannteste Ministerin im neuen Kabinett von Söder. Ihre Karriere verwundert nicht.

Von MAXIMILIANE GROSS

Mail an die Redaktion Judith Gerlach baut das neue Staatsministerium für Digitales auf. Foto: Hase/dpa

München.Sie hat 1330 Follower auf Instagram, 2427 Fans bei Facebook, und 2017 Menschen folgen ihr auf Twitter – man kann nicht gerade behaupten, dass Judith Gerlach eine Influencerin wäre, also jemand ist, der im Internet die Massen beeinflusst. Das muss sie auch nicht unbedingt sein in ihrem neuen Job, sie kann es aber noch werden, wird es schon noch werden. Judith Gerlach ist ja erst seit gut einem Monat Bayerns Digitalministerin, seit dem 12. November, um genau zu sein. Den Posten gab es vorher nicht, und so richtig auf dem Schirm hatte sie niemand, als es darum ging, wer ihn übernehmen könnte. Nicht mal sie selbst. „Markus Söder hat mich angerufen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, es zu machen. Da habe ich gesagt: Klar, warum nicht?“, erzählt Gerlach bei unserem Treffen im Staatsministerium. Einen genauen Plan, womit sie loslegen will, hat sie noch nicht. Wie soll sie auch, nach so kurzer Zeit?

###### ####### ### ## ##### ###, ######### ######## ### ### ### ############## ##########. ### ### ### ####### ###-########### ## #######, ### ## ######, ### ### #### #### ####### #######, ## ###### ### ### #### #####. ### ####### ### ################ #######, ###### ### ######, #### ################# ##### ######: ### ####### ##### ### ### ### ############# ########, ### ##### ### ###### #######, ###### ### ######## ########. ###### ### ### ## ##### ######, ###### ######### #######, ####### ###### ####### #### ########### ####### ###. ### ####### ##### #######, ##### ##########. ########### #### #### #### #####. ############## ### ### ### #####, ##### ##### ######### ######, #### ### ########## ####.

## ### ####### ################# ######### ###### ####### #### ############# ## ######- ### ###############, ### ### ### ######-#### ### ######### ########. ######### ##### ### ### ######## #########, ## ### #### ###### ########## ## ######, ###### ##### ### ##### #######: „### ##### ####### ##### ### ###### ####### #########, ### ##### ### #### ######### #######.“ #### ##### ### ##### ####### ##### ### ############## ### ## ##### ########. ########, ### ### ###### #########, ###### ### #### ##### ###########: „### #####, ### #### ##### ### #### ###### ###########.“

### #### ########

### ################## ### ## #####-###-######-#### ## ## ####### #############, ### ########## ################ ##### ###### ## ### ####. #### ##### ###### ##### ##### ###########, ### ####### ### ######## ############ #### #### ### #### ######, ####### ####### #### #### ### #############. ###### ####### ######## ###, ### ##### ########### ####### ### ####### ### ###### ## #######. #### ### ### #####, ### #### ###### ## ############# #### ## ### #### ####### ###### #######, #### ######### ###, ### #### ### ### ########## ###### ### ##### ##########. „### ### ### ### ################ ######– #### #### ##### ### ##########“, #### ###. ###### ####### ######## #####, ##### ### ####### ##### ##### ##### ####. ### ####, ### ###### ### ####### ####: ### #### ######, ### ### ### ####### ##### ##### ### ####### ######. ## #### #### #### #######, ## ##### ### ####### ### ######## ##### ### ######## ### #######. „#### ############ ### ### ####### ### ### ##### ### #####, #### ### ## ### ######## ####### ###“, #### ###. ### #####, #### #### ###### ### ### ### #### ####### ### ######. #### ### ########## ####### #######, ######## #### ##### ### ### ### ### ########, #### ### ##### ####### ##### ##### ####### #####.

###### ####### ######## ### ###### ### ########## ## #######, ## ### ####### ##### ##### ### ##########. ### ##### ####### ##### ### ########, #### ######## ### ## ########## ### ### ###### #### ### ### ####### ##### ### ####. ### ##### ##### ###### #### ### ##### ######, #### #### ### ##### ### ### ###### ## ### ####### #######. ### ###### ####### ### ### #### ########## #####, ######### ### ####, ##### ######### ## ########. „### ##### ### ###### ############ #######. ####### ###### ### ### ##### ######. #### #### ### ## #### #########.“

## ### ### ##### ### ##### ### ##########, ### ############### ### ###### ### ###### ### ######### ########### ####### ############ ########. ####### ##### ### ######### ### ###-######### #### ##### ### ### ########### ########, ##-######### ####### ############ ### ### ########### ####### ############. ### ####### ##### ### ##### ###### #######. ### ### #### ########## ######## – #### ####, #### ### ##### #### ###### ########## ######. ###### ### ####### ### ####### ### ################ ### ############### ## ##########, ### ## ######## ##### ### ####### ###: „#### #### ###### ##### ## ### ###### ##########“, #### ###.

#### ### ########

#### ## ## ####### ####, ######### ### ########## ##### #### ### ######## ### ######### ## #########. ### ##### ##### ### ######## ###### ### ### ######### ########, #### ###. ##### ##### ### ###### ###########.

### ############ ##### ####### ##### #### ##### ############ ########- ### ###################. ####### ##### ### ####### ### ###### ## ### ######### #### ###### ######## ############: „### ###### #### ### ###########-########## ### ######## ########## ### ######## #### ######### ### ############# #### ####### #########.“ ### ## ### ### ####### ### ##### ##### ###, ### #### ### ##### ##### ######### ## ######. ### ###### ####, #### ### ## ##### ###### #### ####### #####, ### ##### ## ######. ## ###### ##### ###### ####### ###, #### ###### ### ### ####################### ###### ######### #####, ### ### ################ ### ###### ########## – ### ###### #######. ####### ###### ##### #### ### ### ####, ### #### ########, #### ### ### ## ### ### ############# #####, ### #### ### ##### ##.

####### ####### ######### ##### ######## ##### ### ### #####. ### ###### ######, #### #################, ### ##### #### ## ######## ### ### ##### ######, #### ## #####. #### ####### ##### #### #### ### ##### ########. ### ######### ## #########, ### ### ## ###. #### #########.

###### ####### #### ### ## ## ### ##### ##### ###, #### ### ## #### ## ### ####### ######, ### ##### #######, ########## #### #### #####. ### ######### #### ####### ### ### ### ### ### #### ### #### ## #########. ######### ####### #### ### ########## ### ##### ######. ### ### #### ### #### #### ###### ############### ######## ######, #### ### ### ######. ### ### ### #### ####### ### ### ### #### ## ########### ##########. ## ### #### ###### ####### ########## ######, #### ### ########## ######## ### ### #### #### ###. „### ###### ### #### ### ####### ##########. ## #### ### ############# #######“, #### #######. ### ###### ##### ####### ### ###########, ### ###### ###### ##### ########## ### ########. ### ##### #### ## ####### ######## ########.

####### ########### ### ###### ##### ### ####.