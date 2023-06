Religion Jüdischer Gottesdienst am Ort von zerstörter Synagoge

Am Standort der 1938 in Nürnberg zerstörten Synagoge ist am Samstag erstmals wieder ein Jüdischer Gottesdienst gefeiert worden. Die Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg hielt ihn dort während des Evangelischen Kirchentags ab. „Ein historisches Ereignis“, nannte der Kirchentag das.

dpa