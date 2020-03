Brandbrief Jugendherbergen vor endgültigem Aus Der beschlossene Schutzschirm sei für Jugendherbergen wirkungslos. Darum wendet sich der Landesverband an den Landtag.

Mail an die Redaktion Die Jugendherberge in Regensburg: Wenn es nicht bald finanzielle Unterstützung für die bayerischen Jugendherbergen gibt, dann müssen sie dauerhaft schließen. Foto: Tino Lex

München.Die Jugendherbergen in Bayern stehen vor dem endgültigen Aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Landesverbands Bayern des Deutschen Jugendherbergswerks. Der beschlossene Schutzschirm sei wirkungslos für die bayerischen Jugendherbergen. „Ohne Unterstützung durch Bund und Land ist der Landesverband zur dauerhaften Aufgabe der Standorte gezwungen“, so der Landesverband.

Der Landesverband hat an Bürgermeister, Landräte, Mitglieder des Bayerischen Landtags sowie an die Abgeordneten aus Bayern im Deutschen Bundestag einen Brandbrief adressiert. Darin wird auf die dramatische wirtschaftliche Situation der Jugendherbergen in Bayern hingewiesen, die bislang durch keinen Schutzschirm oder andere wirksame Unterstützungsleistungen erfasst werden. Sollte nicht umgehend eine Lösung gefunden werden, droht eine endgültige Schließung der 58 Jugendherbergen im Freistaat, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Im Brandbrief ist von einer massiven Gefährdung des Fortbestands der Unterkünfte die Rede. Wegen der explosionsartigen Ausbreitung des Coronavirus mussten die Herbergen am 16. März sofort schließen.

Als Gründe für die dramatische Situation werden die Stornierungen genannt, die den Umsatz aller Jugendherbergen innerhalb drei Wochen auf null sinken haben lassen. „Bislang sind keinerlei neue Buchungen für den weiteren Jahresverlauf eingegangen“, schreiben Präsident Klaus Umbach und die Vorstände Winfried Nesensohn und Michael Gößl. „Aufgrund der in einigen Ländern verfügten Absage aller Schulfahrten ist zudem bis Ende 2020 nicht mit Buchungen wesentlicher Belegergruppen zu rechnen.“

Verlust wertvoller Begegnungsorte droht

Trotzdem bestünden weiterhin die Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern in Form von Lohn- und Gehaltszahlungen sowie laufende Unterhalts- und Sicherungskosten für die Häuser. Begonnene Bau- und Renovierungsmaßnahmen wurden bereits eingestellt. „Das System ,Jugendherbergen in Bayern‘ droht, in der bisher gekannten Form zu zerfallen“, schreiben sie in ihrem Brandbrief.

Vom Landesverband eingeleitete Gegenmaßnahmen wie Kurzarbeit zeigen keine Wirkung – die Liquiditätsreserven würden rasant abschmelzen, „weil bislang keine neuen Mittel zugeflossen sind“. Der Schutzschirm sei wirkungslos. Der Landesverband bemühe sich bereits seit Anfang März „um die von Bund und Land angekündigten unbürokratischen, effektiven und angemessenen finanziellen Hilfen“ – bislang leider ohne Ergebnis.

„Es droht der Verlust erfolgreicher Strukturen, wirksamer Bildungsangebote und wertvoller Begegnungsorte, wenn die bayerischen Jugendherbergen während dieser Krise keine breite Unterstützung finden würde“, appellieren der Präsident und die beiden Vorstände an die Politik, damit sie sich gegen den Zerfall des Jugendherbergswerks Bayern einsetzen.

