Kriminalit Jugendliche bedrohen Mann und Kind mit Messer: Fordern Geld Ein 18-Jähriger und ein 12-Jähriger sind im mittelfränkischen Ansbach Opfer von räuberischen Erpressungen geworden. Als mutmaßliche Täter ermittelte die Polizei vier Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren, die mit einem Messer bewaffnet waren.

dpa

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ansbach.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, forderten die Jugendlichen am Mittwoch von dem 18-Jährigen Geld und drohten ihm mit dem Messer. Nachdem er ihnen einen Betrag ausgehändigt hatte, flüchteten sie in Richtung Innenstadt. Kurz darauf trafen sie auf den 12-Jährigen, den sie ebenfalls mit dem Messer zur Herausgabe von Geld nötigten.

Im Rahmen einer Fahndung konnten Polizeistreifen die vier Tatverdächtigen festnehmen. Bei einem von ihnen wurde das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt. Die drei strafmündigen Jugendlichen der Gruppe müssten sich wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung verantworten, hieß es.