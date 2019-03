Kriminalität Jugendliche flippen bei Drogenparty aus Wahnvorstellungen, Blutspuren im Treppenhaus: Eine Party unter Jugendlichen ist in Landshut völlig aus den Fugen geraten.

Mail an die Redaktion Ein Krankenwagen im Einsatz. Foto: Arno Burgi/Archiv

Landshut.Eine Drogenparty unter fünf Jugendlichen ist in Landshut komplett eskaliert. „Die Jugendlichen zwischen 16 und 17 Jahren haben sich am Freitagabend bei einem 17-Jährigen getroffen, dessen Eltern offenbar nicht da waren“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. „Dabei haben sie einen Drogenmix eingeschmissen – darunter LSD – und sind völlig ausgeflippt“.

16-Jähriger wurde von Autos angefahren

Unter anderem ist ein 16-Jähriger mit Wahnvorstellungen auf die Straße gerannt und vor mehrere Fahrzeuge gesprungen – zweimal ist er dabei leicht angefahren worden. „Der Bursche ist blutend zurück in die Wohnung gelaufen. Nachbarn haben die Blutspur im Treppenhaus entdeckt und uns gerufen“, sagte der Sprecher. „Ein weiterer Jugendlicher war nicht mal mehr ansprechbar. Drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Ich glaube aber, dass es allen mittlerweile den Umständen entsprechend gut geht.“ In der Wohnung fanden die Beamten noch geringe Mengen Rauschgift – gegen die Jugendlichen wird wegen mehrerer Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

