Kriminalität Jugendliche klauen Autos und fahren sie schrottreif Drei Jugendliche sollen für den Diebstahl mehrerer Fahrzeuge im unterfränkischen Landkreis Kitzingen verantwortlich sein.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

Münsterschwarzach.Das Trio wurde auf frischer Tat ertappt und vorübergehend festgenommen.

Ein Mann hatte die Polizei verständigt, weil sein Transportfahrzeug von seinem Firmengelände in Kleinlangheim entwendet wurde. Während der Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen einen 18-Jährigen und dessen Freunde im Alter von 15 und 16 Jahren erhärtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streife den gesuchten Transporter sowie einen Pkw auf Feldern bei Münsterschwarzach ausfindig machen. Nach kurzer Verfolgung der beiden Fahrzeuge über unbefestigte Feldwege stellte die Streife den 18-Jährigen, der den Transporter gefahren hatte. Der 16-Jährige saß am Steuer des Pkw und hatte eine 15-Jährige als Beifahrerin dabei.

Der 18-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wird verdächtigt, den Pkw wenige Tage zuvor in Hessen entwendet und mit gestohlenen sowie manipulierten Kennzeichen versehen zu haben. Der junge Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, soll gemeinsam mit seinen beiden Freunden die Fahrzeuge bei diversen Unfällen komplett zerstört haben. Es entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zudem soll das Trio einen Traktor samt Gespann im Wert von mehr als 100 000 Euro vom Gelände der Abtei Münsterschwarzach entwendet haben.

Gegen die drei Jugendlichen, die zunächst wieder auf freien Fuß kamen, wird wegen Eigentumsdelikten, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Straftaten ermittelt.