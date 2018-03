Unfälle

Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Kein Führerschein, nicht zugelassenes Auto, gestohlene Kennzeichen: Eine Gruppe Jugendlicher auf Spritztour hat sich in Schwaben eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die fünf 15- und 16-Jährigen gerieten am Samstagnachmittag in Affing (Landkreis Aichach-Friedberg) in eine Kontrolle. Statt anzuhalten, habe der 15 Jahre alte Fahrer Gas gegeben, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Wagen raste mit bis zu 100 Stundenkilometern davon, überfuhr eine Verkehrsinsel und riss ein Verkehrszeichen um. Beamte fanden den Wagen später in einer Wohnsiedlung in einem Nachbarort.