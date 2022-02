Anzeige

Kriminalität Jugendliche nach Autodiebstahl und Verfolgung festgenommen Zwei Jugendliche sollen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ein Auto gestohlen, sich eine Verfolgung mit der Polizei geliefert und eine Fußgängerin angefahren haben.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Weißenburg.Als die beiden 16- und 17-Jährigen zu Fuß weiter wollten, konnten sie festgenommen und später den Erziehungsberechtigten übergeben werden, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Sie müssten sich nun „wegen einer Vielzahl von Delikten strafrechtlich verantworten“, hieß es.

Den Angaben zufolge hatte ein Mann aus Langenaltheim der Polizei am frühen Donnerstagabend den Diebstahl seines Autos gemeldet. Die Polizei, die auch mit einem Hubschrauber im Einsatz war, entdeckte das Auto im Bereich Weißenburg. Unbeeindruckt von Anhaltesignalen sei es in Richtung der Weißenburger Innenstadt gefahren. Dort habe es eine Fußgängerin touchiert und leicht verletzt. Eine weitere Fußgängerin habe sich mit einem Sprung zur Seite gerettet und einen Schock erlitten. Das Auto fuhr den Angaben zufolge weiter in Richtung Burgsalach, wo die Festnahme der beiden Jugendlichen gelang. Dabei hätten sich zwei Polizisten leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-967946/2