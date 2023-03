Landshut Jugendliche nach Rauchen von E-Zigarette bewusstlos

Zwei Jugendliche sind im niederbayerischen Landshut nach dem Rauchen einer E-Zigarette bewusstlos geworden. Die beiden 16 Jahre alten Mädchen konsumierten ersten Erkenntnissen zufolge das in Cannabis enthaltene Rauschmittel THC, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide wurden nach dem Vorfall am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben gegen einen 16 Jahre alten Jugendlichen, der den beiden Mädchen die Einweg-E-Zigarette gegeben haben soll.

dpa