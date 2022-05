Anzeige

Deggendorf Jugendliche randaliert in Behörde und verletzt Mitarbeiter Eine Jugendliche hat aus Verärgerung über das Deggendorfer Landratsamt in der Behörde randaliert und dabei zwei Mitarbeiter und sich selbst leicht verletzt. Bei dem Vorfall am Montag habe sie die Einrichtung eines Büros zertrümmert und dadurch einen Schaden von mehr als 1000 Euro angerichtet, teilte die Polizei mit. Die 16-Jährige soll auch mit Scherben einer zerbrochenen Vase auf die Mitarbeiter losgegangenen sein. Letztlich musste die Jugendliche selbst auch ärztlich versorgt werden.

Deggendorf.Auslöser der Tat war demnach, dass der Termin in der Behörde nicht so lief, wie sich die 16-Jährige dies erhofft hatte. Was sie im Landratsamt wollte, wurde allerdings nicht mitgeteilt. Gegen die Jugendliche wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.