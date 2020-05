Anzeige

Kriminalität Jugendliche schlägern erneut in Nürnberg Eine 17-Jährige griff im Rosenaupark ein 14-jähriges Mädchen an. Die Polizei nahm am Mittwochabend acht Jugendliche fest.

Die Jugendlichen erwarten auch Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Foto: Jens Wolf/dpa

Nürnberg.Einen Tag nach einer ist die Polizei in Nürnberg erneut zu einer Prügelei ausgerückt. Im Rosenaupark habe eine 17-Jährige – umringt von etwa 20 Jugendlichen – auf eine 14-Jährige eingeschlagen, teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit. Als die Beamten ankamen, seien einige Beteiligte geflüchtet. Acht griff die Polizei noch auf. Die 17-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Weitere Ermittlungen zu dem Gruppentreffen und Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung dauerten noch an. (dpa)