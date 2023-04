Landkreis Mühldorf am Inn Jugendliche setzen Rucksack mit Feuerwerkskörper in Brand

Ein gefährlicher Streich hat im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn einen Brand ausgelöst. Ein 15-Jähriger warf am Dienstagnachmittag einen brennenden Feuerwerkskörper in einen Rucksack, der vor einem Geschäft in Waldkraiburg stand, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Rucksack fing sofort Feuer.

dpa