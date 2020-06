Anzeige

Unfall Jugendliche tot auf der A3 gefunden In der Nacht zu Samstag lag eine Person regungslos kurz vor der Abfahrt Schwarzach. Die Polizei sucht Zeugen.

Merken

Mail an die Redaktion Zeugen, die zwischen 23.30 Uhr am Freitag und 0.45 Uhr am Samstag etwas gesehen haben, möchten sich bei der VPI Deggendorf melden. Foto: Gross/Gross

Schwarzach.Zwischen den Anschlussstellen Bogen und Schwarzach auf der Autobahn A3 lag in der Nacht zu Samstag eine Person regungslos auf der Fahrbahn. Die verständigten Einsatzkräfte fanden die Person laut Polizei gegen 0.45 Uhr rund 500 Meter vor der Ausfahrt Schwarzach in Fahrtrichtung Passau. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Jugendlichen aus dem Landkreis Straubing-Bogen feststellen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Jugendliche von einem unbekannten Fahrzeug erfasst. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs entfernte sich laut Polizei nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Zudem wurde eine Obduktion der Verstorbenen angeordnet.

Suche nach dem Unfallfahrzeug läuft

Die Verkehrspolizei Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen und eine Ermittlungsgruppe zur Klärung des Unfallhergangs gebildet. Eine erste Absuche der Unfallstelle nach Fahrzeugteilen und Unfallspuren wurde noch in der Nacht durchgeführt.

Die VPI sucht in Zusammenhang mit dem Unfall nach einem Fahrzeug mit einem Unfallschaden im Frontbereich und nach Zeugen des Unfalls. Hinweise telefonisch an (09 91) 3 89 60. Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23.30 Uhr und 0.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schwarzach und Bogen einen Unfall beobachtet oder einen möglichen Anstoß bemerkt haben, möchten sich bei der VPI melden. (mg)