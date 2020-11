Anzeige

Kriminalität Jugendliche treffen sich: Polizei wird alarmiert Eine Gruppe Jugendlicher ist in Lichtenfels durch mehrmalige Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz aufgefallen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Lichtenfels.Die fünf Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren hielten sich am Freitag an einer Skaterbahn auf, skateten aber nicht, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Ein Anrufer meldete das Treffen der Polizei.

Nach Angaben der Beamten seien einige der Jugendlichen polizeibekannt, da sie sich schon mindestens ein Mal zuvor trafen und erwischt wurden. Die Jugendlichen seien nicht nur aus zwei Haushalten und verstießen damit gegen das Infektionsschutzgesetz. Bei einem 15-Jährigen fanden die Beamten zudem einen geringe Menge Marihuana. Die Eltern der Minderjährigen wurden informiert, die Polizei brachte die Jugendlichen zur Wache. Die vier Jungen und das Mädchen müssen mit einer Anzeige rechnen.