München Jugendliche werfen Fenster ein und beleidigen Gläubige

Während eines Gottesdiensts einer evangelisch-lutherischen Glaubensgemeinschaft in München hat eine Gruppe Jugendlicher eine Fensterscheibe eingeworfen und die Gläubigen anschließend beleidigt. Die fünf oder sechs Jugendlichen griffen die Besucher beim Verlassen der Kirche am Samstagabend verbal an und äußerten sich unter anderem abfällig über deren Religion, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend seien die Jugendlichen geflüchtet.

dpa