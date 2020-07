Anzeige

Notfälle Jugendlicher bei Sturz von Mauer verletzt Ein 17-Jähriger ist in Würzburg an der Festung Marienberg von einer Mauer rund acht Meter tief in einen Weinberg gestürzt und verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Würzburg.Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr bargen den Jugendlichen mit einer Spezialtrage aus dem steilen Gelände, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Er kam mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Warum der 17-Jährige am Freitagabend von der Mauer unterhalb der Festung fiel, war zunächst unklar.