Kriminalität Jugendlicher schlägt Polizisten und greift nach Dienstwaffe Ein Jugendlicher hat in Aschaffenburg während einer Polizeikontrolle auf Beamte eingeschlagen.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg.Der 15-Jährige habe auch versucht, die Dienstwaffe eines Polizisten zu entreißen, teilte die Behörde am Samstag mit. Ein Beamter zog sich dabei eine Fraktur an der Hand zu. Während der Festnahme am Freitag beleidigte der Junge auch wiederholt die Beamten.

