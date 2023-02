Polizeikontrolle Jugendlicher stiehlt Auto: 600 Kilometer unterwegs

Eine denkbar schlechte Idee hatte ein 17-Jähriger, um seine alte Heimat in Niederbayern zu besuchen: Er stahl in Berlin ein Auto und fuhr damit rund 600 Kilometer bis nach Passau, wie die Polizei am Montag berichtete. Eine Streife stoppte den Jugendlichen am Sonntagabend. Das Auto war als gestohlen gemeldet und die automatische Kennzeichenerfassung auf der Autobahn in Niederbayern löste eine Warnmeldung aus. Der 17-Jährige wurde nach Polizeiauskunft in Passau geboren, zog dann nach Berlin und wollte jetzt einen Heimatbesuch machen. Er erhielt mehrere Anzeigen und wurde danach seinen Eltern übergeben.

dpa