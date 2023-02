Verkehr Jugendlicher stiehlt Auto und fährt 200 Kilometer nach Hause Zum zweiten Mal soll ein 17-Jähriger ein Auto gestohlen haben und damit mehrere hundert Kilometer in seine Heimatstadt Passau gefahren sein. Unter dem Vorwand, den Wagen vor dem Kauf von einer Privatperson Probe fahren zu wollen, entwendete der Jugendliche diesen am Freitag in München und fuhr damit ohne Führerschein rund 200 Kilometer nach Passau, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Bereits eine Woche zuvor soll er in Berlin ein Auto gestohlen haben und damit nach Passau gefahren sein.

dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße.

Passau.Jene Polizisten, die den 17-Jährigen bei dem mutmaßlichen Diebstahl vor einer Woche gestellt hatten, fanden den geparkten Wagen aus München am Montag in einer Passauer Straße, wie es weiter hieß. Der 17-Jährige habe sich in der Nähe des Autos aufgehalten. Den Schlüssel konnte er den Beamten allerdings nicht aushändigen - den will er laut Polizei bereits einem potenziellen Käufer übergeben haben.