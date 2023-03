Diebstahl Jugendlicher stiehlt mehrfach Autos bei Probefahrten

Ein Jugendlicher ohne Führerschein hat bei Probefahrten mehrmals Autos gestohlen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Wie die Polizei in Passau mitteilte, fuhr der 17-Jährige mit dem Wagen eines privaten Verkäufers von München nach Niederbayern, um das Auto dort zu verkaufen. Eine Polizeistreife entdeckte das Fahrzeug am Samstag in Passau, außer dem 17-Jährigen waren auch ein 18-jähriger Mittäter und zwei Männer aus Berlin in dem Wagen - sie wollten das Fahrzeug kaufen. Alle vier wurden vorläufig festgenommen.

dpa