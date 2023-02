Niederbayern Jugendlicher verletzt drei Polizisten bei Verkehrskontrolle

Ein 16-Jähriger hat bei einer Verkehrskontrolle in Niederbayern drei Polizisten leicht verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Mopedfahrer am Freitagabend in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) versucht, vor der Polizei zu fliehen, weil er Drogen bei sich hatte und nach eigenen Angaben unter Drogeneinfluss das Moped gefahren war. Außerdem hatte er laut Polizei keinen Führerschein für das Fahrzeug.

dpa